همزمان با برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ونزوئلا در ایالت کارابوبو، غرفه جمهوری اسلامی ایران که به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس برپا شده است، میزبان سفیر ایران و مقامات ارشد دولت میزبان از جمله وزیر گردشگری و فرماندار کارابوبو بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در جریان برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ونزوئلا در ایالت صنعتی کارابوبو، غرفه اختصاصی ایران که با برنامه‌ریزی و همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران دایر شده است، مورد استقبال ویژه بازدیدکنندگان و مقامات رسمی قرار گرفت.

دکتر چگنی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، با حضور در محل نمایشگاه، از این غرفه بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های فرهنگی صورت‌گرفته قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید، وزیر گردشگری ونزوئلا و فرماندار ایالت کارابوبو نیز ضمن حضور در غرفه ایران، همراه با سفیر و آقای علی فرامرزی رایزن فرهنگی کشورمان از آثار هنری نفیس، صنایع دستی و جلوه‌های فرهنگی به نمایش درآمده دیدن کردند. مقامات ونزوئلایی در این دیدار ضمن تحسین غنای فرهنگی ایران، بر اهمیت تبادلات فرهنگی و گردشگری میان دو کشور تأکید کردند.

هجدهمین دوره نمایشگاه FITVen که از ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر (۸ تا ۱۱ آذر) برگزار شد، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و پتانسیل‌های گردشگری است. دولت ونزوئلا این رویداد را پیشران"موتور گردشگری" کشور می‌داند و حضور فعال رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در این فضا، گامی مؤثر در جهت دیپلماسی عمومی و معرفی تصویر واقعی ایران به مخاطبان آمریکای لاتین محسوب می‌شود.