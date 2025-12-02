هم‌زمان با برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری ونزوئلا (FITVen) در ایالت کارابوبو، غرفه جمهوری اسلامی ایران میزبان سفیر کشورمان و مقامات عالی‌رتبه دولت میزبان از جمله وزیر گردشگری و فرماندار کارابوبو بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دکتر چگنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس، و وزیر گردشگری ونزوئلا و فرماندار ایالت کارابوبو با حضور در غرفه جمهوری اسلامی ایران، از آثار هنری، صنایع دستی و جاذبه‌های فرهنگی به نمایش درآمده دیدن کردند و با ظرفیت‌های فرهنگی و توریستی کشورمان آشنا شدند.

هجدهمین دوره نمایشگاه FITVen که از ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر (۸ تا ۱۱ آذر) برگزار شد، ایالت کارابوبو را به قطب فرصت‌های تجاری و گردشگری تبدیل کرده است.

هدف اصلی این رویداد، گسترش سبد سرمایه‌گذاری و به نمایش گذاشتن تنوع گردشگری ونزوئلا شامل جاذبه‌های ساحلی، میراث فرهنگی و خوراک‌شناسی (گاسترونومی) عنوان شده است.

دولت ونزوئلا با بسیج امکانات در این نمایشگاه، به دنبال تقویت «موتور گردشگری» کشور از طریق افزایش گردشگری ورودی و خروجی و همچنین توسعه مشارکت‌های اجتماعی-تولیدی است.

حضور فعال ایران در این رویداد بین‌المللی، نشان‌دهنده عمق روابط فرهنگی و دیپلماتیک میان تهران و کاراکاس است.