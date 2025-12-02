دانش‌آموز خوانساری در مسابقات کشوری تیر و کمان موفق به کسب نشان طلا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوانسار گفت: در این رقابت‌ها که با حضور ۱۰۰ کماندار از ۱۵ استان کشور در چهار رده سنی بانوان و آقایان در مجموعه تاریخی فرهنگی تخت‌جمشید شهرستان مرودشت برگزار شد، پرستش اورعی موفق به کسب نشان طلا شد.

رضا زینلی افزود: در رده نونهالان بانوان این مسابقات پرستش اورعی از خوانسار اصفهان مقام اول، یلدا راستی از چهارمحال و بختیاری مقام دوم و مهدیس رنجبر از خراسان رضوی به مقام سوم دست یافتند.

وی گفت: امیر پاشا مقیمی از خوانسار اصفهان نیز در رده نونهالان آقایان به مقام چهارم دست یافت.