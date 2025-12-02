در پی بروز رفتار‌های ناشایست از سوی برخی تماشاگران تیم تراکتور تبریز در دیدار مقابل تیم چادرملو اردکان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد شخصاً روند پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، روابط عمومی استانداری یزد اعلام کرد، به دنبال رفتار‌های جنجالی سرمربی تیم تراکتور تبریز و بروز فحاشی از سوی برخی هواداران این تیم در دیدار مقابل چادرملو اردکان، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، برای پیگیری این ماجرا اقدام نمود.

دهستانی با حضور در محل هیأت فوتبال استان یزد و همچنین از طریق تماس‌های تلفنی جداگانه با رئیس سازمان لیگ کشور، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان، خواستار رسیدگی فوری و قاطع به رفتار ناشایست برخی تماشاگران تیم تراکتور و صیانت از شأن و حرمت مردم شریف یزد شد.

در پی این پیگیری‌ها، هیات فوتبال استان یزد و باشگاه چادرملو اردکان، با ارسال مستندات مربوط به رفتار نامناسب و بی‌احترامی برخی تماشاگران به بازیکنان این تیم و مردم استان، شکایت رسمی خود را نزد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به ثبت رساندند.