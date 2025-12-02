پخش زنده
استاندار بوشهر گفت: با سرمایه گذاری بخش خصوصی طرح زراعت چوب از طریق پساب فاضلاب شهری اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: زراعت چوب، علاوه بر اینکه موحب حفاظت از محیط زیست میشود، مواد اولیه صنعتی کارخانجات صنایع چوب استان را که در آینده به بهره برداری میرسند، فراهم میکند.
وی افزود: برای اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری در شهرستانهای استان بوشهر، اعتبارات تملک دارایی و سرمایهای استانی پیشبینی شده است و انتظار داریم سازمان منابع طبیعی کشور نیز از ردیفهای ملی، اعتبارات قابل توجهی برای این طرحها تخصیص دهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تقدیر از اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر اظهار داشت: با اجرای طرح کاداستر، از تجاوز به منابع طبیعی جلوگیری میشود و ضمن تقویت شفافیت اداری و مالکیت روشن اراضی، موجب کاهش اختلافات ملکی اشخاص با یکدیگر یا با ادارات دولتی نیز میشود.
رضا افلاطونی افزود: بدون تردید، با اجرای دقیق طرح کاداستر، زمینه برنامهریزی بهتر برای مدیریت منابع طبیعی فراهم شده و شرایط برای توسعه بیشتر و بهتر استان بوشهر نیز مهیا میشود.