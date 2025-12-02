سرپرست اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: قیمت مناسب و رقابت پذیر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای مسافر در مقایسه با حمل و نقل ریلی و هوایی علت این افزایش است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

حسن جلیلی فتاحی افزود: در این مدت ۱۴ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۳۰۱ مسافر در قالب سفر‌های برون شهری جابه جا شده‌اند .

سرپرست اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر ضریب اشغال صندلی‌ها افزایش یافته که نوید بخش دوران شکوفایی حمل و نقل جاده‌ای محسوب می‌شود.

وی گفت: فرهنگ سازی برای تهیه بلیت و هوشمندی مسافران برای خرید بلیت برگشت از شبکه‌های فروش مجازی و در مجموع هوشمند شدن سامانه‌های حمل و نقل و فروش بلیت استفاده از ناوگان مجهز جاده‌ای در خراسان رضوی را تسهیل کرده است.

مطابق آمار راهداری از صدور کارت هوشمند ناوگان جاده‌ای، ۶ هزار ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای شامل اتوبوس، مینی بوس و خودرو‌های سواری کرایه در جاده‌های خراسان رضوی تردد دارند که از این تعداد هزار و ۵۵۳ دستگاه اتوبوس برون شهری است.