در هفت ماهه امسال
افزایش ۳۳ درصدی جابجایی مسافر با ناوگان جادهای خراسان رضوی
جابجایی مسافر با ناوگان جادهای خراسان رضوی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سرپرست اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: قیمت مناسب و رقابت پذیر ناوگان حمل و نقل جادهای مسافر در مقایسه با حمل و نقل ریلی و هوایی علت این افزایش است.
حسن جلیلی فتاحی افزود: در این مدت ۱۴ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۳۰۱ مسافر در قالب سفرهای برون شهری جابه جا شدهاند .
سرپرست اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر ضریب اشغال صندلیها افزایش یافته که نوید بخش دوران شکوفایی حمل و نقل جادهای محسوب میشود.
وی گفت: فرهنگ سازی برای تهیه بلیت و هوشمندی مسافران برای خرید بلیت برگشت از شبکههای فروش مجازی و در مجموع هوشمند شدن سامانههای حمل و نقل و فروش بلیت استفاده از ناوگان مجهز جادهای در خراسان رضوی را تسهیل کرده است.
مطابق آمار راهداری از صدور کارت هوشمند ناوگان جادهای، ۶ هزار ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای شامل اتوبوس، مینی بوس و خودروهای سواری کرایه در جادههای خراسان رضوی تردد دارند که از این تعداد هزار و ۵۵۳ دستگاه اتوبوس برون شهری است.