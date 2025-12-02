پیکر پدر پاسدار شهید ناصر حسومی در روستای رحمت آباد خوانسار تشیع و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خوانسار گفت: حاج اکبر حسومی در ۸۰ سالگی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

احسان عطازاده افزود: شهید ناصر حسومی در ۱۸ سالگی و در بیست و هشتم اسفند سال ۱۳۶۶ در حلبچه و در عملیات والفجر ۱۰ به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای روستای رحمت آباد به خاک سپرده شد.

وی گفت: مراسم یادبود این پدر شهید روز پنج شنبه ۱۳ آذر از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد جامع روستای رحمت آباد خوانسار برگزار می‌شود.