سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان باتجدید میثاق هنرمندان با شهیدان بهویژه سردار حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای بینالمللی کرمان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،این دوره جشنواره در بخشهای اصلی نمایش صحنهای، نمایش خیابانی و نمایشنامهنویسی و بخش جنبی برگزار میشود و ۹۶ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که ۱۲ اثر در بخش صحنهای، ۱۱ اثر در بخش خیابانی و ۵۲ نمایشنامه به بخش رقابتی جشنواره راه یافتند و آثاری هم در بخش غیررقابتی اجرا میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان افزود: جشنواره تئاتر کرمان نیز در بین مردم و در چارچوب کلان برنامههای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و برنامههای راهبردی استاندار کرمان شامل «کرمان برفراز» و «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» برگزار وتلاش میشود. استان کرمان با ظرفیتهای مختلف فرهنگی، هنری، رسانهای، اجتماعی و اقتصادی که دارد، در جایگاه شایسته خود در کشور قرار گیرد.
حسین اسحاقی افزود:: جشنواره تئاتر به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در سالهای اخیر برگزار شده و امیداست با تأسی از شهید سلیمانی و شهدای حاضر این جشنواره بهصورت دائمی و ماندگار در کرمان برگزار شود.
بگفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان امسال علاوه بر سالن تئاتر شهر و تالار فرهنگ و هنر، میدان گنجعلیخان، میدان ارگ و پارک مادر نیز به اجراهای خیابانی اختصاص یافته و آثار شرکتکننده در موضوعات مختلف از جمله هشت اثر در حوزه آسیبهای اجتماعی، چهار اثر در حوزه دفاع مقدس، سه اثر در حوزههای دینی و ارزشی، یک اثر در حوزه حماسی و اسطورهای و نیز یک اثر در حوزه رویکردهایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه را در بر میگیرند.
وی در ادامه از حضور مهمانان و مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جشنواره خبر داد و گفت: در این دوره پاسداشت زحمات چندینساله ناظرزاده کرمانی نیز برگزار خواهد شد و برنامههای جانبی در شهر کرمان تدارک دیده شده است.
علیمحمد رادمنش دبیر تخصصی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان کرمان از حضور پرشور و نشاط هنرمندان در بخشهای مختلف جشنواره امسال خبر داد و گفت: این جشنواره روزهای آتی مخاطبان زیادی خواهد داشت.
وی با ابراز خرسندی از آغاز جشنواره در محل گلزار شهدای کرمان گفت: سعادت دیگر این است که در فیلمی مرتبط با سردار حاج قاسم سلیمانی بازی میکنم که هنرمندان کرمانی بیشتر در آن فیلم حضور دارند و در تهران و کرمان فیلمبرداری میشود و خیلی از هنرمندان تئاتر هم در این فیلم حضور دارند.
رادمنش ادامه داد: برای برگزاری شایسته جشنواره به همراهی و همدلی همه هنرمندان نیازمندیم و امیدوارم در کنار یکدیگر بتوانیم جشنوارهای درخور هنرمندان، پیشکسوتان و اساتید تئاتر استان کرمان برگزار کنیم.
سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان تا ۱۴ آذر در شهر کرمان برگزار میشود.