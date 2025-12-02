به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی گفت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۵۰ دستگاه دوچرخه بزرگ و ۳۹ دستگاه دوچرخه کوچک فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش کالا‌های کشف شده را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: یک دستگاه خودرو هم توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد.