فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۷ میلیارد در شهرستان دیلم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی گفت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۵۰ دستگاه دوچرخه بزرگ و ۳۹ دستگاه دوچرخه کوچک فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان ارزش کالاهای کشف شده را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: یک دستگاه خودرو هم توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد.