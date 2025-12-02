به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به وقوع حادثه مسمومیت با مونوکسید کربن در شهرستان فلاورجان گفت: این حادثه ساعت ۴:۳۲ بامداد امروز در منطقه گارماسه فلاورجان به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان گزارش شد

علیرضا زمانپورافزود: در این حادثه مردی ۵۵ ساله بر اثر نشت دودکش بخاری گازسوز دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده بود که بلافاصله واحد‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

وی گفت: اقدامات درمانی اولیه در صحنه انجام و این فرد برای تکمیل روند درمان به بیمارستان امام (ره) فلاورجان منتقل شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار نسبت به خطرات نشت گاز مونوکسید کربن تاکید کرد: رعایت نکات ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی، به‌ویژه در فصل سرما، ضروری است.