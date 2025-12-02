عملیات پنج ساعته آتش نشانان مشهدی با خروج پیکر فردی که به چاه عمیق ۱۳۰ متری در روستای گجوان سقوط کرده بود، پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: ساعت ۱۰:۴۰ صبح دوشنبه (۱۰ آذر) حادثه سقوط فردی ۵۳ ساله داخل چاه آبی به عمق ۱۳۰ متر در روستای گجوان به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان مشهدی راهی دهستان درزاب شدند.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: با توجه به عمق زیاد چاه و پر بودن ۲۰ متر انتهایی آن از آب، این عملیات با حساسیت و پیچیدگی ویژه‌ای همراه بود.

او با بیان اینکه این فرد جان خود را از دست داده بود، اظهار داشت: عملیات نجات در ساعت ۱۵ به پایان رسید و پیکر متوفی از چاه خارج شد.

نجمی با ابراز تأسف از این حادثه تأکید کرد: چاه‌های عمیق و بدون حفاظ از عوامل تهدیدکننده جدی جان شهروندان به ویژه در مناطق روستایی هستند و ضروری است مالکان نسبت به ایمن‌سازی این قبیل چاه‌ها به سرعت اقدام کنند.