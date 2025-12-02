مجلس شورای اسلامی، برآمده از یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های جنبش مشروطه، سنگ‌بنای مشارکت عمومی در حکمرانی و نماد اراده‌ی ملی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سالروز شهادت سید حسن مدرس و روز مجلس نام دارد.

از ۲۹۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی ۴ صندلی به نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر اختصاص دارد؛ هم برای قانونگذاری و نظارت و هم حمایت و پشتیبانی همه جانبه از عمران و آبادانی زادگاه مردمی که آنها را راهی مجلس کرده‌اند.

روزی که یادآور نقش بنیادین نهاد قانون‌گذاری در شکل‌گیری کشور و پاسداشت جایگاه نمایندگی مردم است. مجلس شورای اسلامی، برآمده از یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های جنبش مشروطه، سنگ‌بنای مشارکت عمومی در حکمرانی و نماد اراده‌ی ملی محسوب می‌شود.

روز مجلس فرصتی است برای بازخوانی وظایف و رسالت این نهاد؛ جایی که باید از دل گفت‌و‌گو، نظارت و قانون‌گذاری کارآمد، مسیر حرکت کشور به سوی عدالت، توسعه و ثبات هموار شود.