امروز افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران در مناطق دریایی و برخی مناطق هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان نیمه ابری همراه با گذر ابر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود و وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا آرام و شرایط برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است.

بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان دهم آذر ماه

وی گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا شنبه ۱۵ آذر ماه در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی در این مدت افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا پیش بینی می‌شود.