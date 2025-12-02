پخش زنده
امروز افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران در مناطق دریایی و برخی مناطق هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان نیمه ابری همراه با گذر ابر گاهی وزش باد پیشبینی میشود و وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا آرام و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
وی گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا شنبه ۱۵ آذر ماه در استان ادامه دارد.
به لحاظ دمایی در این مدت افزایش دمای کمینه و رطوبت نسبی هوا پیش بینی میشود.