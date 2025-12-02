پخش زنده
با پایان یافتن مهلت قانونی برای انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، دیوان محاسبات کشور روند رسیدگی به ترک فعل دستگاههای مسئول را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، اجرای تکلیف مقرر در جز (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۴، که براساس آن باید با همکاری مشترک وزارت نفت و بانک مرکزی و از طریق فراهمسازی زیرساختهای فنی و امنیتی لازم، سازوکار انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی عملیاتی میشد، با وجود پایان مهلت قانونی، به مرحله اجرا نرسیده است.
بر این اساس، دیوان محاسبات کشور بهعنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، پرونده ترک فعل در اجرای این حکم قانونی را برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است.