رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی و فرعی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: پنج دستگاه ابنیه فنی خاص در جادههای روستایی شهرستان بجنورد در حال احداث است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابراهیم محمدزاده افزود: این پروژهها شامل یک دستگاه پل باکسی پنج دهانه در محور سلولی، یک دستگاه پل باکسی چهار دهانه در محور قره لر، یک دستگاه پل باکسی چهار دهانه در محور رشوانلو، یک دستگاه پل باکسی ۶ دهانه در محور رزقانه و یک دستگاه آب نما در محور نیستانه است.
وی گفت: این اقدامات با هدف بهبود ایمنی تردد، افزایش پایداری راهها، ارتقاء خدمات جادهای روستاها و رفع نقاط آسیبپذیر در برابر جریانهای سطحی و سیلاب اجرا میشود.
محمدزاده ادامه داد: با بهره برداری از این پروژهها، بیش از ۳۰۰۰ خانوار روستایی از مسیرهای ایمن و پایدار برخوردار خواهند شد و مشکلات تردد آنها کاهش مییابد.