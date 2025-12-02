\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0627\u0642\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0633\u0627\u0633\u06cc \u0628\u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0627\u0642\u0644\u0627\u0645 \u067e\u0631 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n