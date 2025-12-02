به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، عبدالرضا فولادوند در آیین آغاز اجرای طرح هنرستان ۱۸ کلاسه روستای الله‌آباد کرمان با تأکید بر اهمیت توجه هم‌زمان به مناطق محروم و مراکز استان‌ها، افزود: نهضت مدرسه‌سازی، گامی اساسی برای ارتقای کیفیت آموزش و توسعه زیرساخت‌های آموزشی در کشور است. و دستگاه‌های مسئول باید با دقت و مطالعه کامل، اجرای طرح‌ها را پیش ببرند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از فضا‌های آموزشی در شهر‌های بزرگ، قدیمی و نیازمند نوسازی هستند. برخی از این مدارس حتی از سوی دستگاه‌های مسئول، غیرایمن اعلام شده‌اند و باید از ظرفیت نهضت مدرسه‌سازی برای بازسازی آنها بهره گرفت.

فولادوند برخورداری از کلاس‌های استاندارد را شرط اولیه دستیابی به کیفیت آموزشی دانست و خاطرنشان کرد که نمی‌توان با کلاس‌های ۴۰ نفره انتظار کیفیت مطلوب آموزشی داشت.