معاون وزیر آموزش و پرورش: میانگین تراکم دانشآموزی در کلاسهای استاندارد جهانی کمتر از ۲۰ نفر است و نمیتوان با کلاسهای ۴۰ نفره انتظار کیفیت مطلوب آموزشی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، عبدالرضا فولادوند در آیین آغاز اجرای طرح هنرستان ۱۸ کلاسه روستای اللهآباد کرمان با تأکید بر اهمیت توجه همزمان به مناطق محروم و مراکز استانها، افزود: نهضت مدرسهسازی، گامی اساسی برای ارتقای کیفیت آموزش و توسعه زیرساختهای آموزشی در کشور است. و دستگاههای مسئول باید با دقت و مطالعه کامل، اجرای طرحها را پیش ببرند تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور ادامه داد: بخش قابلتوجهی از فضاهای آموزشی در شهرهای بزرگ، قدیمی و نیازمند نوسازی هستند. برخی از این مدارس حتی از سوی دستگاههای مسئول، غیرایمن اعلام شدهاند و باید از ظرفیت نهضت مدرسهسازی برای بازسازی آنها بهره گرفت.
فولادوند برخورداری از کلاسهای استاندارد را شرط اولیه دستیابی به کیفیت آموزشی دانست و خاطرنشان کرد که نمیتوان با کلاسهای ۴۰ نفره انتظار کیفیت مطلوب آموزشی داشت.