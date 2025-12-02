رد زنی قاچاقچیان چوب حتی در خارج از مازندران
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران ۴ کارگاه خارج از استان را که در قاچاق چوب مشارکت داشتند پلمب کردند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ از برخورد جدی با هرگونه فعالیت در خصوص قاچاق چوب آلات جنگلی حتی در خارج از استان خبر داد و گفت: افرادی که درختان جنگلی را قطع میکنند، یا خریدار چوب آلات هستند و حتی کسانی که به عنوان راه بلد با این قاچاقچیان همکاری میکنند در رصد ماموران قرار دارند و برخورد جدی با این متخلفان میشود
علی باقری جامخانه افزود: چهار کارگاه در استان تهران که در کار قاچاق چوب فعالیت میکردند اخیر با اشراف اطلاعاتی ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی شناسایی و با نیابت قضایی پلمب شد.
او با بیان اینکه ۷ فرد متخلف که در این کارگاهها فعالیت غیر قانونی داشتند نیز اکنون در زندان دوران حبس خود را میگذرانند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری از حمایت دستگاه قضایی و برخورد جدی با متخلفان و متجاوزان به عرصههای طبیعی قدردانی کرد و گفت: اعضای ۳۰ باند سازمان یافته قاچاق چوب که شرارت نیز داشتند دستگیر شدند
باقری افزود: این اشرار علاوه بر قاچاق چوب اقدام به قدرت نمایی، تهدید ماموران با سلاح سرد و حتی درگیری فیزیکی با حافظان طبیعت میکردند.
او ادامه داد: ۶ نفر از نیروهای حفاظتی این اداره کل از ابتدای امسال تاکنون در درگیری با قاچاقچیان چوب مصدوم شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری در خصوص آتش سوزیهای اخیر در منطقه نیز گفت: مجوز ساخت و تجهیز پایگاه اطفای حریق برای مرکز استان گرفته شد که حتی میتواند در مواقع ضروری به استان گلستان نیز امدادرسانی کند.
او ادامه داد: ۴۷ پارک جنگلی با حضور نیروهای حفاظتی در مازندران وجود دارد و افرادی که قصد حضور در مناطق جنگلی را دارند بهتر است به این پارکهای جنگلی مراجعه کنند.
باقری از مردم و گردشگران خواست با توجه به خشکسالی، وجود درختان شکسته افتاده و برگ های خشک در بستر جنگل از روشن کردن آتش در جنگل خودداری کنند.