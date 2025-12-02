به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل شهامت هدایت اظهار داشت: ساعت چهار عصر دیروز از منطقه اوزن چمن بالاتر از سوها آتش‌سوزی گزارش شد که بلافاصله نیروها به محل اعزام شدند و آتش درختان جنگلی این منطقه تا ساعت ۶ مهار شد.

وی افزود: در آتش‌سوزی منطقه سوها یک هکتار از جنگل دچار حریق شد که خوشبختانه حریق مهار شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل تصریح کرد: علت آتش‌سوری سوها در حال بررسی است.