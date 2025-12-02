پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی اردبیل گفت: یک هکتار از درختان جنگلی منطقه اوزن چمن بالاتر از سوها دچار حریق شده بود که پس از دو ساعت تلاش مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل شهامت هدایت اظهار داشت: ساعت چهار عصر دیروز از منطقه اوزن چمن بالاتر از سوها آتشسوزی گزارش شد که بلافاصله نیروها به محل اعزام شدند و آتش درختان جنگلی این منطقه تا ساعت ۶ مهار شد.
وی افزود: در آتشسوزی منطقه سوها یک هکتار از جنگل دچار حریق شد که خوشبختانه حریق مهار شد.
مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل تصریح کرد: علت آتشسوری سوها در حال بررسی است.