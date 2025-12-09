پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه هجدهم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه هجدهم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-خیابان فرعی ۷ واقع در بلوار شهید صدیقی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح
شاهرود:
-شهرک فرهنگیان بلوار شهید باهنر و محدوده خیابان شهرداری از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح
-شهرک بهشتی انتهای خیابان جنت و ابتدای جاده قدیم روستای اردیان از ساعت ۰۹:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر
-بلوار شهدای منا خیابان سروستان از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
-بلوار شهید مدنی حدفاصل سه راه ۱۵ خرداد الی بلوار شهید دستغیب و خیابان فیض از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر