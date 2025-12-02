پخش زنده
امروز: -
دادستان تنکابن با اشاره به اینکه حصارکشی زمینهای کشاورزی هیچ منع قانونی ندارد و تغییر کاربری محسوب نمیشود، گفت: از این پس نباید هیچ روستایی بدون دوربین باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی مصطفیپور دادستان شهرستان تنکابن در نشست کمیسیون پیشگیری از سرقت بخشهای مرکزی و کوهستان، بر لزوم تقویت اقدامات حفاظتی در مزارع و روستاها تأکید کرد و گفت: خودمراقبتی و خودحفاظتی مهمترین ابزار پیشگیری از سرقت است و همانگونه که اموال باارزش را در مکان امن نگهداری میکنیم، مزارع و محصولات نیز باید از حداقلهای امنیتی برخوردار باشند.
وی با اشاره به اینکه حصارکشی زمینهای کشاورزی هیچ منع قانونی ندارد و تغییر کاربری محسوب نمیشود، افزود: از این پس نباید هیچ روستایی بدون دوربین باشد. دهیاران موظفاند نصب و فعال بودن دوربینها را تضمین کنند و در صورت عدم امکان بازبینی تصاویر، با دهیاریها مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.
دادستان تنکابن همچنین فرماندهان حوزههای مقاومت را ضابط قضایی معرفی کرد و گفت: در صورت دستگیری مجرمان، از آنها به طور کامل حمایت قضایی میشود.
مصطفیپور با بیان اینکه میان بیکاری و بزهکاری رابطه مستقیم وجود دارد، بر ضرورت توسعه اشتغال برای کاهش جرایم تأکید کرد و ادامه داد: برای سرقتهایی که مشمول حداقل شش ماه حبس هستند، این مجازات بدون هیچگونه ارفاق قانونی از جمله مرخصی، تعلیق یا آزادی مشروط اجرا خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: مراکزی که اقدام به خرید اموال مسروقه کنند پلمب میشوند و در صورت تکرار، مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.
دادستان تنکابن همچنین عملکرد دهیاران را بر اساس میزان وقوع سرقت در روستاها ارزیابیپذیر دانست و افزود: روستاهایی که آمار سرقت در آنها بالاتر باشد، دهیار مربوطه توبیخ خواهد شد.
وی از دهیاران و اهالی روستاها خواست در مقابله با قاچاق چوب همکاری جدی داشته باشند و افزود: ورود افراد غریبه و قاچاقچیان چوب از مسیر روستاها یکی از دغدغههای اصلی است. اداره منابع طبیعی امکانات محدودی دارد و لازم است مردم و دهیاران برای حفاظت از جنگل و جلوگیری از برداشت غیرمجاز چوب یاریرسان باشند.