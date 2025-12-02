به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ابراهیم حسنی گفت:مشکل تامین برق چاه‌های کشاورزی هشترود برای کشت آبی محصولات زراعی پاییزه پیگیری و رفع گردید.

وی همچنین از پرداخت ۹۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان هشترودی تا چند روز آینده خبر داد و گفت:در خصوص پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و تگرگ از صندوق بیمه بانک کشاورزی پیگیری‌های لازم انجام شده و از ۱۵ آذر ماه پرداخت خسارت به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان شروع خواهد شد.

حسنی از پرداخت ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات خرید ادوات در شهرستان هشترود تاکنون خبر داد و افزود:برای پرداخت تسهیلات خرید ادوات کشاورزی و کمباین پیگیری‌های لازم صورت گرفته که بدون محدودیت در حال انجام است.