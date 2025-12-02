رفع مشکل تامین برق چاههای کشاورزی در هشترود
فرماندار هشترود از رفع مشکل تامین برق چاههای کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
وی همچنین از پرداخت ۹۰ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان هشترودی تا چند روز آینده خبر داد و گفت:در خصوص پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و تگرگ از صندوق بیمه بانک کشاورزی پیگیریهای لازم انجام شده و از ۱۵ آذر ماه پرداخت خسارت به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان شروع خواهد شد.
حسنی از پرداخت ۱۷ میلیارد تومان تسهیلات خرید ادوات در شهرستان هشترود تاکنون خبر داد و افزود:برای پرداخت تسهیلات خرید ادوات کشاورزی و کمباین پیگیریهای لازم صورت گرفته که بدون محدودیت در حال انجام است.