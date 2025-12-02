پخش زنده
موتورخانههای ادارات دولتی و مدارس در چهارمحال و بختیاری هوشمند سازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عمل شرکت گاز استان گفت: هدف اصلی این طرح، نظارت دقیق و بهموقع بر عملکرد موتورخانهها از طریق سیستمهای هوشمند و نصب اپلیکیشنهای مخصوص بر روی تلفنهای همراه مدیران سازمانها و مدارس است.
سلیمیان افزود: با اجرای این طرح، مدیران مدارس و ارگانهای دولتی قادر خواهند بود تا بهطور مستقیم از وضعیت موتورخانهها و تجهیزات مرتبط با آنها مطلع شوند. این سیستم هوشمند که از طریق اپلیکیشنهای ویژه بر روی تلفن همراه مدیران قابل دسترسی است، امکان نظارت لحظهای بر دما، مصرف انرژی، میزان سوخت و عملکرد دستگاهها را فراهم میآورد.
مدیران دولتی و مسئولین مدارس، با دسترسی به این اطلاعات بهروز، میتوانند تصمیمات بهتری برای تعمیرات و بهینهسازی مصرف انرژی اتخاذ کنند.
وی گفت: این طرح که در حال حاضر بهطور آزمایشی در چندین مدرسه و ارگان دولتی استان به اجرا درآمده است، بهزودی در سطح وسیعتری در سایر نقاط استان پیادهسازی خواهد شد.