اطلاعیه.

قطعی گاز به دلیل اتصال به شبکه گاز شهری

روابط عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: با توجه به عملیات اتصال شبکه گاز شهری به بیمارستان بوعلی زاهدان، جریان گاز مشترکین واقع در خیابان حضرت امیرالمومنین (ع) - میلان‌های دو، چهار و شش، خیابان شریعتی - میلان‌های هفت و نه، بلوار شهید مطهری، حدفاصل خیابان‌های حضرت امیرالمومنین (ع) و شریعتی در روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر قطع می‌باشد.