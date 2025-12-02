پخش زنده
روابط عمومی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: با توجه به عملیات اتصال شبکه گاز شهری به بیمارستان بوعلی زاهدان، جریان گاز مشترکین واقع در خیابان حضرت امیرالمومنین (ع) - میلانهای دو، چهار و شش، خیابان شریعتی - میلانهای هفت و نه، بلوار شهید مطهری، حدفاصل خیابانهای حضرت امیرالمومنین (ع) و شریعتی در روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه از ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر قطع میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، به منظور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز را قطع فرمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۹۴ به امداد گاز اطلاع دهید.
شایان ذکر است وصل مجدد گاز منازل و سایر مشترکین، پس از پایان عملیات توسط امدادگران اداره گاز شهرستان زاهدان صورت خواهد پذیرفت.