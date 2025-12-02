پخش زنده
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی: از ۲هزار پایگاه سواد آموزی با ۶هزار کلاس درس در کشور ، ۸۴ پایگاه در استان کرمان است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،عبدالرضا فولادوند در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان توجه به آموزش وپرورش و به صورت ویژهتر بخش سواد آموزی رااز مهمترین اولویتها دانست وافزود:
به احصا و شناسایی بیسوادان نیاز استم، زیرا برخی از این جمعیت بیسواد موانع و مشکلاتی دارند وفقر و یا فرهنگ باعث شده دانشآموزان و خانوادهها از آموزش فاصله بگیرند و این را نمیبینیم که مدرسه در روستاهای دورافتاده نباشد.
وی بیان کرد: نهضت ساختوساز و تجهیز مدارس و نهضت بهبود کیفیت و ارتقای مدارس دولتی آغاز شده است و این نهضت میتواند، سرنوشت توسعه در ایران را رقم بزند.
فولادوند ادامه داد: باید تراکم کلاسها به کمترین حد برسد، زیرا ادارهکننده کلاس در کلاسهای با تراکم بالا باید بخش زیادی از وقت خود را به حاشیهها تلف کند.
بگفته معاون وزیر آموزش وپرورش اولین بار حقالتدریسها در آموزشوپرورش بهروز شده؛ این در حالیست که در گذشته تاخیر پنجماهه در حقالتدریسها داشتیم.
فولادوند با اشاره به امضای تفاهمنامهای با بهزیستی برای سوادآموزی در روزهای آینده، ادامه داد: قصد داریم در پایگاههای بهزیستی در ارتباط با جذب سوادآموزان همکاری داشته باشیم.
بگفته وی:هزار و ۵۱۹ نفر از افراد دارای معلولیت در استان کرمان داریم که با حوزه استثنایی هماهنگ میکنیم، زیرا آموزش این افراد به تخصص نیاز دارد.
وی افزود: حدود بیش از ۹۵ درصد اعتبارات صرف امور کارکنان و حقوق میشود و باید سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی کشور افزایش یابد.
بگفته رئیس سازمان نهضت سواد آموزی: ۴۳۰مددجوی زیر پوشش کمیته امداد در مدارس استعدادهای درخشان کشور پذیرفته شدند که نشان از توجه به تحصیل ، سواد و عدالت آموزشی است.
استاندار کرمان و رئیس شورای آموزش وپرورش استان گفت: سواد آموزی یک باور است و باید تقویت شود تا در این مسیر بیسوادی را ریشه کن کنیم.
مدیر کل آموزش وپرورش استان هم گفت: اجرای طرح حامی درحوزه سواد آموزی و تامین کمکهای مالی به میزان ۵۰میلیارد تومان از مصوبات مهمی است که تا کنون اجرایی شده است.
فرحبخش افزودد؛ ۲۴هزار نفر بی سواد در استان شناسایی شده که تا کنون ۸هزار نفر پالایش شده و برای تکمیل این شناسایی و پالایش به دومیلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در اینجلسه همچنیناز دونفر از افرادی که ازحوزه نهضت سواد آموزی موفق به طی کردن مدارج عالی شدند نیز تجلیل و از سندتحول سوادآموزی رونمایی شد.