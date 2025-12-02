مرکز بچههای آسمان لنده کارگاهی برای کارآفرینی و خلاقیت معلولان
بیش از ۵۰ معلول جسمی و حرکتی در مرکز بچههای آسمان شهرستان لنده صنایع دستی تولید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول مرکز بچههای آسمان شهرستان لنده گفت: هدف اصلی این مرکز توانمندسازی افراد تحت پوشش در زمینه توانبخشی، فرهنگی و اجتماعی است. خانم مهری نجاتی افزود: تولید صنایع دستی توسط بچههای آسمان نشان میدهد که این عزیزان نهتنها توانایی حضور فعال در جامعه را دارند، بلکه میتوانند الگویی برای دیگران باشند. وی ادامه داد: مشارکت در جشنوارهها و برنامههای فرهنگی نیز فرصتی برای معرفی توانمندیهای آنان و افزایش اعتماد به نفسشان فراهم کرده است. خانم نجاتی توانبخشی و حمایت روانی تمرکز بر ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و تولید صنایع دستی، ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی برای جامعه هدف وحضور در جشنوارهها و برنامههای فرهنگی نمایش توانمندیها و افزایش مشارکت اجتماعی و تبدیل شدن به نمونه موفق در کشور را از نکات کلیدی این مرکز عنوان کرد. مسئول مرکز بچههای آسمان شهرستان لنده گفت: مرکز بچههای آسمان در لنده نهتنها یک پایگاه حمایتی، بلکه یک مرکز الهامبخش برای سایر نهادهای مشابه در کشور است. نجاتی تعداد جامع هدف این مرکز را بیش از ۵۰ نفر عنوان کرد و افزود: بیماری این افراد عمدتا جسمی حرکتی، جسمی ذهنی و روحی و روانی، کم بینا و نابینا دانست. وی عمدهترین کارهای این مرکز را برای حرفه آموزی در حوزههای سفالی از صفر تا صد، نقاشی، چرم دوری، کار با چوب و رنگ و ویترای عنوان کرد.
