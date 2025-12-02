آرش آزادی به عنوان تنها کاندیدای انتخابات هیات شطرنج استان همدان با ۱۵ رای به عنوان رئیس جدید این هیئت برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجمع انتخابات هیات شطرنج استان همدان در حالی پس از ماه‌ها وقفه برگزار شد که ریاست این مجمع از سوی شادی پریدر رئیس فدراسیون به علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان همدان تفویض اختیار شد و در نهایت آرش آزادی توانست از ۱۸ رای ماخوذه، ۱۵ رای را کسب کند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در این مجمع گفت: تأکید ما بر ایجاد آرامش، هماهنگی و تعامل در هیأت شطرنج استان است تا این رشته بتواند در مسیر رشد و موفقیت حرکت کند.

علی حقیقی همچنین با قدردانی از عملکرد اکبر کیمیایی سرپرست هیأت شطرنج استان همدان در مدت حضورش در این سمت گفت: انتظار داریم ورزش شطرنج استان همدان به دوران اوج خود بازگردد.

سیدرضا موسوی، ساسان رستمی، ایرج صباح و سعید فخیمی به عنوان عضو هیات رئیسه معرفی و رضوان زینعلی نیز نایب رئیس جدید هیات شد.