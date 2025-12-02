صف آرایی فوتبالیستهای امید شمس آذر مقابل نماینده ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، تیم شمس آذر در هفته نهم لیگ برتر امیدها از ساعت ۱۴ فردا در وررشگاه شهید باکری ارومیه به مصاف نود این شهر میرود.
نماینده استان با کسب ۱۱ امتیاز در رده چهارم لیگ دو امیدهای برتر کشور قرار دارد.
چهار نماینده استان در اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری
مهدیه محمدی و عطیه سادات حسینی تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی پیگیری میکنند.
معصومه بابایی سرمربی قزوینی هدایت ملی پوشان را بر عهده دارد.
مرضیه بابایی دیگر نماینده استان در قامت سرپرست ملی پوشان در این اردو حضور دارد.
اردوی تیم ملی پاراوزنه برداری تا شانزدهم آذر در تهران پیگیری میشود.
اعلام زمان دیدار شمس آذر در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
با اعلام سازمان لیگ، دیدار معوقه تراکتور و پرسپولیس از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی پنج شنبه بیست و هفتم آذر برگزار میشود.
برنده این بازی دوشنبه یازدهم دی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف شمس آذر میرود.