مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: مدارس شاهد باید پرچمدار کیفیت آموزشی در استان باشند و سطح آموزش در آنها ارتقا یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه ستاد استانی شاهد و ایثارگران با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان و مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار و مصوبات مهمی برای ساماندهی و ارتقای کیفی برنامههای آموزشی و فرهنگی این مدارس تصویب شد تا اقدامات موثری در جهت تحول ساختاری و خدمترسانی به فرزندان شاهد آغاز شود.
ناصر علی فر در این جلسه که با هدف تحقق عدالت آموزشی و ارتقاء سطح کیفی خدمات به جامعه شریف ایثارگران، ستاد استانی شاهد و ایثارگران خوزستان با رویکردی جدی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این نشستها صرفاً جنبه اداری ندارد، بلکه نقطه عطفی برای بازتعریف نقش مدارس شاهد در تربیت نسل آینده است.
وی با تاکید بر اینکه مدارس شاهد باید پرچمدار کیفیت آموزشی در استان باشند، افزود: دانشآموزان شاهد مستحق بهترینها هستند و هیچ بهانهای برای تأخیر در اجرای برنامههای کیفی پذیرفته نیست.
سیدرضا حسینی، مدیرکل بنیاد شهید خوزستان با اشاره به بعد معنوی و تربیتی تحصیل دانش آموزان گفت: دانش آموزان آیندهسازان و سرمایههای ایران اسلامی هستند و ما در حال سرمایهگذاری روی این آیندهسازان هستیم.
وی افزود: توسعه ارتباط مؤثر میان خانوادهها و مدرسه، تضمینکننده حفظ ارزشها و انتقال صحیح میراث دفاع مقدس به نسل جدید است و باید بیش از پیش به این مسائل توجه شود.
در پایان این جلسه ستاد استانی شاهد و ایثارگران خوزستان، الزام به بهروزرسانی تمامی سرفصلهای فرهنگی، تعریف شاخصهای جدید برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس شاهد و راهاندازی کانالهای ارتباطی مستقیم و مستمر با اولیاء ایثارگر تصویب شد که نشان دهنده عزم جدی مدیران استانی برای تبدیل مدارس شاهد به الگویی از تعلیم و تربیت و کیفیت آموزشی است.