محصول ذرت شیرین در سطح ۱۰۰ هکتاز از مزارع شهرستان گچساران در حال برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران از برداشت ذرت شیرین در ۱۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان به روش دستی خبر داد.
لیلا عطا زاده گفت: هزار هکتار از زمینهای کشاورزی دشتهای امام زاده جعفر و لیشتر شهرستان گچساران به کشت ذرت اختصاص داده شده است که این میزان سطح زیر کشت ۱۰۰ هکتار به کشت ذرت شیرین اختصاص داده شد.
عطا زاده متوسط برداشت محصول ذرت شیرین در هر هکتار را ۲۰ تن بیان کرد و افزود: پیش بینی میشود از هر ۲ هزار تن ذرت شیرین برداشت شود.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان گچساران با بیان اینکه برداشت محصول ذرت شیرین از نیمه آبان ماه آغاز و تا پایان آذر ماه ادامه دارد، اضافه کرد: ذرت برداشتی علاوه بر مصرف داخلی شهرستان گچسارزان به استانهای تهران، اصفهان و خوزستان نیز صادر میشود.