پخش زنده
امروز: -
نتایج تحقیقات تازه جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نشان میدهد عناب توانایی چشمگیری در مهار پیری زودرس، ترمیم آسیبهای پوستی و افزایش رطوبت و شفافیت پوست دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: نتایج تحقیقات تازه نشان میدهد عناب با دارا بودن مجموعهای غنی از آنتیاکسیدانها، ترکیبات ضدالتهاب و مواد تقویتکننده کلاژن، توانایی چشمگیری در مهار پیری زودرس، ترمیم آسیبهای پوستی و افزایش رطوبت و شفافیت پوست دارد؛ موضوعی که این میوه را به یکی از امیدبخشترین مواد طبیعی در صنعت زیبایی مدرن تبدیل کرده است.
ساره حسینی، افزود: در سالهای اخیر، نام عناب بیش از گذشته در محافل علمی و صنعت آرایشی–بهداشتی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مرور جامع تحقیقات وپژوهشهایی که بهتازگی منتشر شده نشان میدهد عناب یکی از غنیترین میوهها از نظر آنتیاکسیدانهای طبیعی به شمار میرود، افزود: این میوه حاوی مجموعهای ارزشمند از ترکیبات فعال زیستی شامل ویتامین C، ترکیبات فنولی، فلاونوئیدها، اسیدهای تریترپنی و پلیساکاریدهای زیستفعال است که بهطور همافزا در پیشگیری از پیری پوست و حفظ سلامت آن نقش ایفا میکنند.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اسشتان گفت: شواهد علمی معتبر حاصل از پژوهشهای اخیر پیرامون میوه عناب نشان میدهد این ترکیبات با کاهش استرس اکسیداتیو و کنترل التهاب، فرایند پیری زودرس پوست را بهطور قابل توجهی مهار میکنند. چهار گروه اصلی ترکیبات موثره میوه عناب که بیشترین نقش را در این فرایند ایفا میکنند شامل اسید آسکوربیک، انواع فنولها و فلاونوئیدهای آنتیاکسیدانی، پلیساکاریدهای زیستفعال و اسیدهای تریترپنی با خواص ضدالتهابی بالا هستند.
حسینی با بیان اینکه این ترکیبات با خنثیسازی رادیکالهای آزاد و محافظت از کلاژن، مستقیماً به استحکام، شفافیت و جوانی پوست کمک میکند، افزود: در این فرایند چهار مسیر اصلی شناسایی شدند؛ ویتامین C و فنولهای عناب رادیکالهای آزاد ناشی از نور خورشید و آلودگی را خنثی میکنند و جلوی پیری زودرس پوست ناشی از آفتاب را میگیرند.
وی گفت: اسیدهای تریترپنی التهاب پوست را کم میکنند، قرمزی را کاهش میدهند و جلوی فعالیت مسیرهای التهابی اصلی بدن را میگیرند. عصاره عناب زخمها و آسیبهای پوست را سریعتر ترمیم میکند و پلیساکاریدهای عناب باعث افزایش مهاجرت فیبروبلاستها و تقویت سنتز کلاژن میشوند.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان افزود: افزایش رطوبت و خاصیت ارتجاعی پوست جزو خواص عناب است؛ این ترکیبات بیان آکواپورین-۳ را بالا میبرند و ظرفیت نگهداشت آب درلایه شاخی پوست را بهبود میبخشند. عصاره عناب از کراتینوسیتها در برابر آسیب نور خورشید محافظت میکند.
حسینی با بیان اینکه در مطالعه پیشبالینی در مدل حیوانی، اثرات ضدالتهابی و التیام زخم عصاره عناب بهطور واضح مشاهده شده است، افزود: در یک کارآزمایی بالینی، استفاده موضعی از عصاره عناب بهمدت ۴ هفته باعث افزایش ۱۸ درصدی رطوبت پوست و بهبود قابلتوجه روشنایی و یکنواختی رنگ پوست شد؛ برای اثبات سایر اثرات مؤثر عناب، نیازمند پژوهشهای بیشتر هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر عصاره عناب در فرمولاسیون کرمها، سرمها، ماسکها و محصولات روشنکننده استفاده میشود، گفت: نکات مهم در توسعه محصولات آرایشی بهداشتی بر پایه عناب شامل انتخاب روش استخراج بهینه مانند استخراج فوقبحرانی CO₂ و استفاده از نانوکپسولاسیون برای افزایش پایداری ترکیبات فنولی و ویتامین C و همچنین استانداردسازی غلظتهای مؤثر ترکیبات زیستفعال است. این عوامل باعث میشوند اثر ترکیبات فعال بدون تخریب به پوست برسد.
عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان با بیان اینکه در غلظتهای متداول، عصاره عناب ایمن گزارش شده است، افزود: تنها افرادی که تحت درمان با رتینوئیدها، لایهبردارهای قوی یا لیزر هستند باید قبل از مصرف با پزشک مشورت داشته باشند.
حسینی افزود: عناب یک منبع طبیعی و چندمنظوره است که ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مواد فعال کلیدی در محصولات مراقبت از پوست را دارد. با پیشرفت مطالعات بالینی و بهرهمندی از فناوریهای نوین فرمولاسیون محصولات آرایشی بهداشتی، این میوه ارزشمند میتواند جایگاه خود را بهعنوان ترکیبی علمی، معتبر و کارآمد در محصولات زیبایی مدرن تثبیت کند.