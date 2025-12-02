پخش زنده
در جنوب غرب کشور با وجود ۳ رودخانه ورزشهای آبی مغفول ماندهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در جنوب غرب کشور با وجود ۳ رودخانه ورزشهای آبی مغفول ماندهاند و توسعه این ورزش نیازمند توجه مسئولان است.
رودخانههای کارون، بهمنشیر، اروند و دریاچه ۱۲ هزار مترمربعی بریم در آبادان ظرفیتهای بزرگی است که میتوانند این منطقه از کشور را به قطب ورزشهای آبی تبدیل کنند
در کشورهای حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر با سرمایه گذارسهایی که انجام شده توانستهاند از این ظرفیت به عنوان یک بخش گردشگری استفاده کنند و سالانه میلیونها دلار درآمدزایی پایدار را ایجاد کنند.
در جنوب غرب کشور و با وجود منطقه آزاد اروند، اما در سالهای گذشته کمتر توجهی به این گنج پنهان شده است.
با کمی توجه و حمایت بیشتر، می توان فقط در ۴ ماه انتهایی سال باتوجه به شرایط آب و هوایی اشتعالی پایدار را برای جوان این منطقه فراهم کرد.
علاوه براین با حضور تیمها در سطحهای مختلف امکان پیشرفت ورزشکاران منطقه نیز مهیا میشود که میتواند به کشف استعدادهای جدید نیز منجر شود.
به این ترتیب توجه به ظرفیت های آبی موجود در جنوب غرب کشور می تواند هم این منطقه را به قطب ورزش های آبی تبدیل کند و هم با ایجاد فضای گردشگری رونق اقتصادی پایدار را خلق کند.