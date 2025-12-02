امواج ۳ متری در دریای خزر
صیادان شمالی با توجه به امواج ۳ متری دریای خزر از امروز تا جمعه ۱۳ آذرماه به دریا نروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان هوا از اواخر امروز سه شنبه تا ظهر جمعه دریای خزر مواج و هر گونه فعالیت دریانوردی ممنوع خواهد بود.
بر اساس این گزارش بیشینه سرعت وزش باد تا ۶۱کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج در نزدیک ساحل ۱/۴ متر و دور از ساحل تا ۱/۶ متر (بیشینه تا ۲/۶ متر) خواهد بود.
غرق شدن قایق ها، شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و تخلیه و بارگیری شناورها، احتمال آسیب دیدن شناورهای بزرگ و وارد شدن خسارت به سازههای دریایی از جمله مخاطرات این سامانه اعلام شده است.
هواشناسی مازندران اعلام کرد هرگونه فعالیتهای گردشگری، صیادی، حمل و نقل و دریانوردی در این مدت ممنوع و دستگاههای فعال در این بخش نسبت به مقاوم سازی سازههای دریایی و مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر اقدام کنند.