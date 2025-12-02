

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان هوا از اواخر امروز سه شنبه تا ظهر جمعه دریای خزر مواج و هر گونه فعالیت دریانوردی ممنوع خواهد بود.

بر اساس این گزارش بیشینه سرعت وزش باد تا ۶۱کیلومتر بر ساعت و ارتفاع موج در نزدیک ساحل ۱/۴ متر و دور از ساحل تا ۱/۶ متر خواهد بود.

غرق شدن قایق ها، شناور‌های گردشگری و صیادی، اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر و تخلیه و بارگیری شناور‌ها، احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ و وارد شدن خسارت به سازه‌های دریایی از جمله مخاطرات این سامانه اعلام شده است.

هواشناسی مازندران اعلام کرد هرگونه فعالیت‌های گردشگری، صیادی، حمل و نقل و دریانوردی در این مدت ممنوع و دستگاه‌های فعال در این بخش نسبت به مقاوم سازی سازه‌های دریایی و مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر اقدام کنند.