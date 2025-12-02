ثبت عمارت جهانیان طبس در فهرست میراث ملی
عمارت جهانیان واقع در شهرستان طبس در فهرست میراث ملی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از ثبت عمارت تاریخی موسوم به حوضخانه جهانیان طبس در فهرست آثار ملی خبر داد.
علی شریعتیمنش گفت: عمارت جهانیان در بافت تاریخی روستای جهانی اصفهک شهرستان طبس واقع شده است.
وی افزود: روستای اصفهک دارای گونهای از معماری باارزش روستایی است که به لحاظ قدمت تاریخی نیز دارای توجه است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: تنوع گونههای معماری در بافت روستا و نحوه استفاده از مصالح و تطبیق با بستر سنگی روستا سبب شده است که تک بناهای به جامانده در بافت، دارای ارزش تاریخی هستند و ضرورت دارد، حفاظت و نگهداری شوند.
شریعتیمنش گفت: این اثر که متعلق به دوره قاجاریه است، خانه یکی از بزرگان منطقه بوده است.
وی افزود: طرح و نقشه بنا از گونههای چهارصفه است و عناصر شاخص آن هشتی حوضخانه، بادگیر، ایوان، آشپزخانه و … است.