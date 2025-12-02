رئیس مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهندـ ۲۰۲۵»، گفت: همکاری‌های دفاعی و اقدامات مشترک ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، پیوسته درحال ارتقاست و نتایج عملیاتی آن در رفع شرّ دشمنان ایران عزیز و تارومار کردن گروه‌های تروریستی عیان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در ابتدا سالروز شهادت مجاهد شجاع و بزرگمرد ماندگار میرزاکوچک‌خان جنگلی و تمامی مجاهدان ضد استعمار در نهضت جنگل را گرامی می‌داریم. حرکت میرزا کوچک خان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، یک حرکت صددرصد اسلامی و ایرانی بود. او منافع کشور خارجی را بر منافع ایران ترجیح نداد و با سیاست‌های اجنبی چه شوروی و چه انگلیس، همراه نشد و استقلال خود را به طور کامل حفظ کرد و عمر شریفش را در راه مبارزه با قدرت‌های استعماری وقف کرد. خدایش رحمت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند ـ ۲۰۲۵» به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مشارکت کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در حال برگزاری است که خداقوت می‌گوییم. همکاری‌های دفاعی و اقدامات مشترک ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، پیوسته درحال ارتقاست و نتایج عملیاتی آن در رفع شرّ دشمنان ایران عزیز و تارومار کردن گروه‌های تروریستی عیان خواهد شد. برگزاری این رزمایش پیام مهمی به قدرت‌های سلطه گر و نشان دهنده‌ی وجود اراده‌ی جدی در میان کشورهای مستقل برای دفاع از خود در مقابل مناسبات ظالمانه‌ی جهانیست.