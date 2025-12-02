به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ساعت ۱۹:۴۴ دیشب برخورد یک موتورسیکلت با خودروی سواری در محور نجف‌آباد – اصفهان، محدوده بیمارستان مدرس به مرکز فوریت‌های پزشکی گزارش شد که بلافاصله سه کد عملیاتی ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

علیرضا زمانپور افزود: در این حادثه راکب ۱۸ ساله موتورسیکلت در دم جان باخت و ۲ سرنشین دیگر به ترتیب ۱۶ و ۲۱ ساله دچار مصدومیت شدند.

وی گفت: مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه به همت تکنیسین‌های اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل شدند.

به گفته شاهدان عینی راننده خودروی سواری از محل وقوع سانحه متواری شده است.