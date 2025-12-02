به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جهانبخش سلیمیان گفت: بازرسان این شرکت به صورت مستمر و برای پایش دمای مصرف گاز در ارگان‌های دولتی، نظارت خواهند داشت.

وی افزود: انضباط مصرف گاز طبیعی و رعایت الگو‌های بهینه مصرف برای جلوگیری از هدررفت این منبع انرژی ضروری است.

سلیمیان گفت: در صورتی که هر ارگانی به هشدار‌های بازرسان توجه نکند، قطع گاز به عنوان یک اقدام تنبیهی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سلیمیان همچنین به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در ارگان‌های دولتی در استان اشاره کرد و گفت: این کاهش مصرف، گام مثبتی برای کاهش فشار بر شبکه گازرسانی در فصول سرد سال است.

وی از تمامی دستگاه‌های دولتی خواست که در این راستا همکاری لازم را داشته باشند تا از قطعی گاز جلوگیری و انرژی به بهترین نحو مصرف شود.

این تصمیم در پی نگرانی‌های اخیر درباره فشار بر منابع گاز در فصل سرما اتخاذ شده است و شرکت گاز چهارمحال و بختیاری امیدوار است که با همکاری ارگان‌های دولتی، این هدف محقق شود.