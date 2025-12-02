چادرشب بافی، هنر اصیل و دیرینه زنان روستای رویین اسفراین، این‌بار فراتر از مرز‌های محلی دیده شد و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ روستای رویین اسفراین سال‌هاست به‌عنوان قطب چادرشب‌بافی خراسان شمالی شناخته می‌شود و شیوه خاص بافت آن، هویت مستقل و ارزشمندی در میان منسوجات سنتی ایران دارد.

چادرشب‌بافی هنری است که نسل به نسل در میان بانوان هنرمند رویین منتقل شده و همچنان با ابزار‌های سنتی، نقوش اصیل و رنگ‌های طبیعی ادامه دارد.

ثبت ملی این مهارت گامی مهم برای حفاظت از این هنر کهن، حمایت از کارگاه‌های خانوادگی و تقویت بازار فروش هنرمندان محلی است و همچنین رخدادی است که می‌تواند فرصتی نو برای معرفی این میراث ارزشمند، رونق گردشگری و تقویت اقتصاد زنان این روستا باشد.