به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با تقویت تدریجی ناپایداری‌های جوی تا پایان هفته، در برخی نقاط استان به‌ویژه در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه احتمال وقوع رگبار باران همراه با رعد و برق وجود دارد.

زارعی افزود: همزمان با این شرایط، افزایش متناوب ابر، وزش تندباد و بروز گرد و خاک نیز دور از انتظار نیست و همچنین دمای هوا در اکثر مناطق استان روند افزایشی خواهد داشت.

وی گفت: در شبانه‌روز گذشته، سربیشه با ۶ درجه زیر صفر سردترین و بندان با ۲۵ درجه بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد و نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۱۶ و منفی ۳ درجه ثبت شده و بیرجند پس از ارومیه، سردترین مرکز استان کشور بوده است.