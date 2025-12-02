پخش زنده
سومین اجلاسیه نماز دانش آموزی شهرستان فریدونشهر با حضور بیش از ۲۰۰ دانش آموز برگزار و از فعالان این فریضه دینی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد اقامه نماز استان درسومین اجلاسیه نماز دانش آموزی فریدونشهرگفت: در تمام مدارس سطح استان نمازجماعت ظهر و عصر اقامه میشود.
حجت الاسلام ابراهیم رنجبر افزود: معرفی الگوهای موفق نماز، ایجادانگیزه و رغبت در میان دانش آموزان برای اقامه نماز و ترویج و نهادینه کردن فرهنگ نماز در مدارس از مهمترین اهداف برگزاری اجلاسیههای نماز است.
حجت الله رحیمی مدیر آموزش و پرورش فریدونشهر نیز گفت: ۱۹ طلبه و روحانی برای اقامه نماز جماعت در مدارس با آموزش و پرورش همکاری میکنند و در بقیه مدارس نیز نماز جماعت با پیش نمازی معلمان یا مربیان پرورشی در قالب طرح امین اقامه میشود.
در این اجلاسیه از ۲۰ نفر از دانش آموزان و معلمان فعال در ترویج نماز و برترینهای مسابقات نماز وعترت تجلیل شد.