به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی وضعیت راههای شهرستان های غربی استان گفت: بر اساس استانداردهای جهانی، معادل ۳ تا ۵ درصد از هزینه ساخت راهها برای نگهداری از راه لازم است که این رقم در خراسان رضوی با در نظر گرفتن حداقل ۳ درصد، به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال می رسد.

علیرضا خجسته افزود: این در حالی است که اعتبار سالانه اداره کل راهداری استان برای نگهداری راهها ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است که عملا حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص می یابد.

وی ادامه داد: محور مشهد - نیشابور - سبزوار در سال ۱۴۰۱ در محورهای رفت و برگشت حدود ۴۸۸ کیلومتر خرابی داشت که این میزان هم اکنون به ۲۳۰ کیلومتر کاهش یافته است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اظهار داشت: هر کیلومتر لکه گیری و روکش آسفالت در مسیر مشهد - نیشابور - سبزوار حدود ۵ میلیارد تومان هزینه دارد که هزینه پیمانکار در هر هفته حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان می شود.

خجسته درباره وضعیت راه محور بردسکن - سبزوار هم گفت: از ۱۵ فروردین امسال تا کنون با هزینه ۱۲۰ میلیارد تومان، ۲۵ کیلومتر از این محور رفع خرابی شده است و تا پایان امسال تمام خرابی های این محور برطرف خواهد شد.

وی افزود: محور سبزوار - اسفراین دارای ترافیک سنگین است و سال قبل ۱۸ کیلومتر روکش آسفالت این محور انجام شد.