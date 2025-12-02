پخش زنده
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی: کشاورزان در اسرع وقت نسبت به جمع آوری پسماندها و ضایعات کشت بهاره مانند پلاستیک و نوار تیپ آبیاری اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد: به استناد ماده ۱۳ ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماند کشاورزی، عدم جمع آوری پسماندهای کشاورزی در اراضی جرم محسوب میشود و خاطیان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد؛ لذا به اطلاع کشاورزانی که در کشت محصولات خود از پلاستیک و نوار تیپ استفاده میکنند میرساند، مسئولیت جمع آوری پلاستیک حتی در صورت اجاره دادن اراضی با مالک زمین میباشد و در صورت عدم جمع آوری پلاستیک و نوارهای تیپ آبیاری مسئولیت آن با مالک زمین خواهد بود.
بر این اساس، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خنداب از اراضی که قبلاً اخطاریه جمع آوری پلاستیک و نوار تیپ باقی مانده از کشتهای بهاره را جمع آوری نکرده بودند و با قبول تخلف، تعهد به جمع آوری پسماندهای کشاورزی را داده بودند، بازدید کردند و با توجه به عدم جمع آوری پسماندها و ضایعات کشت بهاره مانند پلاستیک و نوار تیپ آبیاری، نسبت به اخطار برای جمع آوری پلاستیک در اسرع وقت و گرفتن آخرین تعهد قبل از معرفی به مراجع قانونی، اقدام شد.