به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ طرح تمرین دوسالانه اضطراری فرودگاه ها با مشارکت دستگاه های امداد رسان در باند فرودگاه شهدای ایلام اجرا شد.

در این رزمایش ارگان هایی چون پلیس، آتش نشانی، اورژانس فوریت های پزشکی، جمعیت هلال احمر و مدیریت بحران طبق تفاهم نامه از پیش منعقد شده مشارکت دارند



هدف از برگزاری این رزمایش تمرین طرح اضطراری فرودگاه با هدف آمادگی برای ایجاد هماهنگی و سرعت عمل بین دستگاه های دخیل، در صورت وقوع سانحه و حادثه واقعی برشمرد.



هدف دیگر از اجرای این رزمایش ارزیابی آمادگی دستگاه های مرتبط برای مواقع بحرانی است تا در صورت بروز هرگونه حادثه ای با قاطعیت بحران رخ داده را مدیریت کنند.



تمرین هماهنگی و سرعت بین ارگان های مرتبط در مواقع بروز بحران واقعی شاخصه و شاکله اصلی اجرای این رزمایش ها محسوب می‌شود.