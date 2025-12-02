برنامه ریزی برای پرداخت ۵۰ هزار وام کمبهره برای مسکن محرومان
رئیس بنیاد مسکن کشور از برنامهریزی برای پرداخت ۵۰ هزار وام کمبهره ۵۰۰ میلیون تومانی در حوزه مسکن محرومان شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، منوچهر خواجهدلویی در دیدار با استاندار قزوین افزود: با همکاری کمیته امداد، اعتبار لازم برای تأمین مسکن محرومان فراهم خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین در بخش راههای روستایی، بنیاد مسکن کشور آماده است در صورت تکمیل زیرسازی، عملیات آسفالت مسیرها را اجرا کند.
خواجهدلویی همچنین از اختصاص سهمیه جدید ماشینآلات به استان قزوین در آینده نزدیک خبر داد.
نماینده ولیفقیه در استان هم با اشاره به خدمات گسترده نظام در حوزه مسکن گفت: با وجود جنگها و تحریمهای چند دهه اخیر، خدمات ارائهشده در این حوزه قابل تقدیر است.
حجتالاسلام والمسلمین حسین مظفری افزود: ۸۰ درصد روستاها نوسازی شدهاند و انتظار داریم این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
او با بیان اینکه خدماتی نظیر آب، برق و گاز که به روستاها رسیده در دنیا بینظیر است، تأکید کرد: مردم همواره پای نظام و کشور ایستادهاند و این اتحاد، وظیفه مسئولان را برای خدمترسانی بیشتر سنگینتر میکند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای اقشار کمبرخوردار جامعه گفت: مسکن یکی از دغدغههای اصلی قشر ضعیف است و باید تلاش شود تا همه محرومان طعم داشتن خانه را بچشند.
او با اشاره به تحولات جهانی افزود: امروز شاهد بیداری ملتها هستیم و مردم جهان انزجار خود را از نظام سلطه فریاد میزنند.
استاندار هم از رشد چشمگیر پروژههای مسکن در استان خبر داد و گفت: پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن از ۳۲ درصد در سال گذشته به ۷۰ درصد رسیده و تا پایان سال، ۳ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
او با اشاره به وضعیت دهکهای پایین جامعه افزود: دهکهای ۱ تا ۳ توان مالی محدودی دارند و بنیاد مسکن باید با ارائه تسهیلات کمبهره، زمینه خانهدار شدن این اقشار را فراهم کند.
نوذری همچنین از وجود ۷۰۰ کیلومتر راه روستایی بدون آسفالت در استان خبر داد و گفت: برای بهسازی این مسیرها، نیاز به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و بنیاد مسکن میتواند در این حوزه ورود کند.
اصغر گونجی، مدیرکل بنیاد مسکن استان هم اعلام کرد: از مجموع ۴ هزار و ۸۹ واحد مسکن محرومان، تاکنون ۳ هزار و ۷۰۰ واحد تحویل شده و ۳۸۸ واحد دیگر تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
او افزود: در حوزه مسکن نیازمندان، ۸۰۰ قطعه زمین آمادهسازی شده که عملیات اجرایی آن امسال آغاز خواهد شد.
گونجی با اشاره به نوسازی ۸۰ درصد از ۹۱ هزار واحد روستایی استان گفت: تاکنون در ۵۵۰ روستا طرح هادی اجرا شده که معادل ۸۰ درصد پیشرفت در این حوزه است.
وی همچنین از آسفالتریزی حدود ۴ میلیون متر مربع در ۴۸۵ روستای استان خبر داد و خواستار نوسازی ماشینآلات بنیاد مسکن قزوین با حمایت ستاد مرکزی این سازمان شد.