رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اسدآباد از کشف ۷۴ سکه تاریخی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کامران اکبریشایگان گفت: در عملیاتی مشترک که با همکاری و تیزهوشی عوامل انتظامی شهرستان اسدآباد انجام شد، فردی که قصد فروش اموال تاریخی و فرهنگی را داشت شناسایی و دستگیر شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی اسدآباد ادامه داد: در بازرسی از خودروی متهم، تعداد ۷۴ سکه تاریخی مربوط به دورههای مختلف، چندین سنگ انگشتر و دو لوح تقلبی با نقش سرباز هخامنشی کشف و ضبط و پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
اکبریشایگان ضمن قدردانی از فرمانده انتظامی شهرستان و عوامل زیرمجموعه او این اقدام را نشانهای از وظیفهشناسی و همکاری ارزشمند نیروهای انتظامی در صیانت از میراثفرهنگی دانست.