به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدجواد علیزاده مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان، هدف اصلی از برگزاری این جلسه را برنامه‌ریزی و تدوین راهکار‌های عملی برای عبور از تنش‌های آبی احتمالی در سال زراعی پیش‌رو اعلام کرد و گفت: شهرستان‌های رشت و خمام ۱۷۰ هزار هکتار شالیزار دارد که بیش از ۸۰ درصد از آب مورد نیاز این شالیزار‌ها از سد سفیدرود تامین می‌شود.

وی گفت: در این نشست درخصوصی لایروبی مجاری اصلی تامین آب، راه اندازی و بهره برداری بهینه از ایستگاه‌های پمپاژ، ساماندهی و استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و سایر نهاد‌های محلی برای مشارکت در امر لایروبی، برنامه‌ریزی برای شناسایی و پایش دریچه‌های آسیب‌دیده در شبکه‌های آبیاری و شناساسی کانال‌های درجه ۳ و ۴ و معرفی آن به اداره جهاد کشاورزی برای انجام لایروبی تاکید شد.