مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور گفت:ایران وارد ششمین سال خشکسالی شده و بارش‌ها در ۷ روز اخیر ۹۹.۳ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۸۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور در همایش مدیریت کیفیت اب که در دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفت: صنعت اب و فاضلاب جهان در استانه تحول بزرگ قرار دارد تحولی که از یک سو‌تحت فشار بحران‌ها و ار سوی دیگر با حمایت فناوری‌های نوین شکل گرفته است.

وی ادامه داد: ۳۵ سال از تشکیل صنعت آب و فاضلاب در کشور می‌گذرد و در این مدت، تأسیسات گسترده برای شهر‌ها و روستا‌های ایران احداث شده است. امروز با حجم عظیمی از تأسیسات و متخصصان مواجهیم؛ ۶۲ هزار نیروی انسانی در این صنعت فعال‌اند و حدود ۶۲ هزار سد کشور با افت شدید ورودی آب، رکورد کم‌بارشی ۵۷ سال اخیر را تجربه می‌کنند.

امینی تصریح کرد: سد‌های کلیدی از جمله سد امیرکبیر، سدلار، زاینده رود، دوستی در وضعیت بحرانی قرار دارند و این موضوع نشان می‌دهد کم بارشی، ذخایر راهبردی آب کشور را به‌شدت تهدید کرده است.

وی با اشاره به تغییر اقلیم گفت: ورودی سد‌ها به کمترین سطح چند دهه اخیر رسیده است. جامعه و بخش دانشگاه، باید برای عبور از این بحران همکاری بیشتر داشته باشند.

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور با تأکید بر فناوری‌های نوین گفت: فاضلاب کالایی ارزشمند است؛ اگر بازچرخانی و استفاده صنعتی از فاضلاب تقویت شود، بخشی از مشکلات آب کشور قابل مدیریت خواهد بود.

وی گفت: هوشمندسازی با کمک هوش مصنوعی، مدل‌سازی نشت، شناسایی نشت با روش‌های سریع، شیرین‌سازی آب دریا و بازچرخانی در محل، دیگر یک انتخاب نیست، ضرورت اداره کشور است.

امینی هشدار داد: آنتی‌بیوتیک‌ها، دارو‌ها و آفت‌کش‌ها از آلاینده‌های نوظهور و دغدغه‌های اصلی ماست؛ یکی از علل صادرات‌ناپذیری برخی محصولات کشاورزی ایران، مصرف بالای آفت‌کش‌هاست که باید اصلاح شود.

مدیرعامل این شرکت در پایان با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: تجربه جنگ ۱۲ روز نشان داد برخی تأسیسات آسیب‌پذیری جدی دارند و رفع این ضعف‌ها با کمک استادان و پژوهشگران باید در اولویت قرار گیرد.