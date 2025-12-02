پخش زنده
هفت روز نفس گیر نمایش فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم فجر در شیراز پایان یافت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر گفت:در مدت هفت روز برگزاری این جشنواره۴۶ اثر برگزیده از فیلم سازان سی و پنج کشور دنیا در بخشهای مختلف به نمایش گذاشته شد
روح الله حسینی گفت : از این تعداد ده فیلم به فیلمسازان کشورمان اختصاص یافت که با استقبال خوب علاقهمندان به فیلم و سینما همراه بود
رئیس سازمان سینمایی کشور هم گفت : فیلمهای ایرانی اکران شده در چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر فیلمهایی است که توان رقابت با سینمای دنیا را دارد و امروز بسیاری از کشورهای مختلف دنیا علاقهمند به فیلمهای ایرانی هستند و آنها را در لیست نمایش سینماهای کشور خود قرار میدهند
فرید زاده گفت : تلاش میکنیم تا این جشنواره بین المللی به فضایی برای تبادل فرهنگی میان ملتها تبدیل شود
هفتمین روز جشنواره بین المللی فیلم فجر در شیراز امروز با اکران شش فیلم به کار خود پایان میدهد و شامگاه امروز قرار است مراسم اختتامیه و معرفی فیلمهای برتر در شیراز برگزار شود .
مراسم اختتامیه جشنواره با حضور آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برخی از هنرمندان کشورمان، کارگردانان و همچنین برخی از بازیگران سینمای سی و پنج کشور دنیا برگزار خواهد شد.