پخش زنده
امروز: -
جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث در زنجان بخشوده شد و مالکان خودرو میتوانند بدون جریمه بیمهنامه خود را تمدید کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اعلام کرد که با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جرایم دیرکرد تمدید بیمهنامه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه بهطور کامل بخشوده شد.
این بخشودگی از ۱۳ آذر آغاز شده و تا ۲۶ آذر ادامه دارد و مالکان وسایل نقلیه میتوانند در این بازه بدون پرداخت جریمه نسبت به تمدید بیمهنامه شخص ثالث خود اقدام کنند.
به گفته وی، هدف از این اقدام، افزایش پوشش بیمهای و کاهش خطرات ناشی از تردد وسایل نقلیه بدون بیمهنامه است.