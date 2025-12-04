به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اعلام کرد که با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، جرایم دیرکرد تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه به‌طور کامل بخشوده شد.

این بخشودگی از ۱۳ آذر آغاز شده و تا ۲۶ آذر ادامه دارد و مالکان وسایل نقلیه می‌توانند در این بازه بدون پرداخت جریمه نسبت به تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث خود اقدام کنند.

به گفته وی، هدف از این اقدام، افزایش پوشش بیمه‌ای و کاهش خطرات ناشی از تردد وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه است.